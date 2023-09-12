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تذبذب مؤشرات الأسهم الامريكية

منذ ساعتين
تذبذب مؤشرات الأسهم الامريكية

تذبذبت مؤشرات الأسهم الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حيث استقر مؤشر داو جونز وانخفض نازداك، فيما تابع سعر النفط الأميركي الخام بالارتفاع.

وارتفع مؤشر داو جونز، في بداية اليوم 100 نقطة، لكنه عاد وانخفض قبيل الإغلاق اليوم، ليستقر عند 34655 نقطة، وانخفض مؤشر “نازداك”، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 140نقطة ليصل إلى 13780 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 25 نقطة ليصل إلى 4463 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1860 نقطة.

وخسر سهم ابل 3 دولارات، علما أن الشركة كشفت النقاب عن طرازات أي فون جديدة، وانخفض السعر ليصل إلى 176 دولارا للسهم الواحد”، كما انخفض سعر سهم مايكروسوفت نحو 5 دولارات ليصل إلى 332 دولارا للسهم الواحد.

وفي قطاع البنوك، قفر سعر سهم بنك “غولدمان ساكس” 9 دولارات ليصل إلى 333 دولارا للسهم الواحد، فيما ارتفع سهم بنك شيس منهاتن دولارين ليصل إلى 146 دولارا للسهم الواحد.

إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام “وست تكساس” دولارين ليصل إلى 89 دولارا للبرميل الواحد.


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