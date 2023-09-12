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الدخل السياحي 3.6 مليار خلال الـ8 أشهر الأولى من 2023

منذ ساعتين
الدخل السياحي 3.6 مليار خلال الـ8 أشهر الأولى من 2023

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2023 نمواً نسبته 10.8%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 646.2 مليون دينار (911.4 مليون دولار).
أما خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات ان الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 41.3% بتسجيله لما قيمته 3,651.0 مليون دينار (5,149.5 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى4,503.5 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت41.9 %، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 3,756.5 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747.0ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3%.
وفي ذات الوقت، تشیر البيانات الى ارتفاع الانفاق السياحي في الخارج خلال شهر آب من عام 2023 بما نسبته (16.1%)، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 142.2 مليون دينار (200.6 مليون دولار).
أما خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الانفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 34.1% وتسجيله لما قيمته 955.1 مليون دينار (1,347.1 مليون دولار)


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