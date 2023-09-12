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ارتفاع البطالة في بريطانيا خلال 3 شهور

منذ دقيقة واحدة
ارتفاع البطالة في بريطانيا خلال 3 شهور

وطنا اليوم: أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية تموز الماضي، فيما بقي ازدياد الرواتب عند مستوى قياسي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة ارتفع خلال الفترة المنتهية بشهر تموز ليبلغ 3ر4 بالمئة، مقارنة بـ 2ر4 بالمئة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، والذي انتهى في حزيران الماضي.

من جهة أخرى، أشار المكتب الحكومي إلى أن متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت، سجل زيادة بنسبة 8ر7 بالمئة، على أساس سنوي في الفترة الممتدة من أيار إلى تموز، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.

وارتفع إجمالي الأجور بعد حساب الحوافز بنسبة 5ر8 بالمئة، ما يعني أن الأجور تجاوزت نسبة التضخم لأول مرة منذ آذار 2022.


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