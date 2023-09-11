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“الردايدة” يلتقي السفيرة الأمريكية لبحث التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ

منذ 3 ساعات
“الردايدة” يلتقي السفيرة الأمريكية لبحث التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ

وطنا اليوم: التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الاثنين في مكتبه، السفيرة الأمريكية لدى المملكة يائل لمبرت، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال البيئي والعمل المناخي.

وقدم الردايدة خلال لقائه السفيرة بمكتبه، شرحا عن أبرز إنجازات الأردن في مجال حماية البيئة، والتحديات البيئية والمناخية التي تواجه المملكة والمنطقة، وتطرق إلى مبادرة “مترابطة المناخ واللاجئين” التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر المناخ “كوب 27”.

ولفت إلى استعدادات وزارة البيئة للمشاركة في قمة الطموح المناخي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأطراف للتغير المناخي كوب 28، الذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة أواخر العام الحالي.


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