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ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

منذ 41 ثانية
ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

وطنا اليوم: استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما.

وتم التأكيد على الحرص على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات كافة.

كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم الأمتين العربية والإسلامية.

وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.


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