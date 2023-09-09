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تساؤلات العبادي عن التعديلات الوزارية

منذ ساعة واحدة
تساؤلات العبادي عن التعديلات الوزارية

صالح الشراب العبادي

من يقيم الوزراء على ادائهم ؟
وما هي المنجزات لكل وزارة في نهاية كل عام ؟
وهل المنجزات حسب ما خطط له وضمن الطموحات المرجوة لكل وزارة ؟
ما هي العوائق التي تواجة الوزرات وتمنعها من تحقيق المنجزات حسب اختصاصها ؟
لماذا يعاد توزير بعض الوزراء بالرغم من عدم تحقيق انجازات تذكر ؟
هل عمل الوزير ( يستقبل ، يودع ، يجتمع ، يسافر ، يوقع ، فقط )؟
هل هناك وزير خالف قرارات مجلس الوزراء وتمت اقالته ؟
متى يستقيل الوزير ؟
بناءاً على طلبه .. فهو بالتالي موظف
متى يقال الوزير
استقالة رئيس الوزراء او وفاته
او اقالته
حجب الثقة عن الوزير
حل البرلمان
قرار من جلالة الملك باحالة الوزارة الى الحل / الاقالة
السؤال: في حال تم حجب القفة عن الوزير وجب عليه الاعتزال ، فهل يجوز توزيره مرة اخرى؟
انواع الوزراء:
الوزراء العادين …
وزراء الدولة
اشخاص معينين براتب ورتبة ولقب وزبر ..
وهولاء لا تحجب عنهم الثقة ، وليسوا اعضاء في مجلس الوزارء.
ولا يصوتوا على قرارات مجلس الوزراء
بعكس الوزراء العادين ..

كان هناك نوع رابع وهو وزير البلاط .. منصب استشاري .


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