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إصابة 4 أشخاص باشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان

9 سبتمبر 2023
إصابة 4 أشخاص باشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان

اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بين “حركة فتح” والمجموعات المتشددة، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف.

وأفاد مصادر في بيروت، بأن الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم إصابة خطيرة.

وأضاف أنه توازيا مع ما يجري داخل المخيم، شدّد الجيش إجراءاته المكثفة عند مختلف المداخل ومنع أي شخصٍ من الاقتراب من المخيم، في حين أبلغ عن وصول القذائف والرشقات النارية الطائشة إلى أحياء مُختلفة من مدينة صيدا.

وكانت الاشتباكات اندلعت صباحا بعد ليل شهد وقفا لإطلاق النار تخللته خروقات محدودة.


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