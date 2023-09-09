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ما حقيقة تعرض جورج وسوف لحادث سير؟

9 سبتمبر 2023
ما حقيقة تعرض جورج وسوف لحادث سير؟

وطنا اليوم – تناقلت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا وصورًا تؤكد تعرض الفنان السوري جورج وسوف لحادث سير على طريق البداوي شمال لبنان.

وفي التفاصيل، أشير إلى أن سيارة سلطان الطرب من نوع “مرسيدس” انزلقت داخل حفرة؛ الأمر الذي أدى إلى انفجار أحد إطاراتها.

بدورها نفت مايا مطر، مديرة أعمال جورج وسوف، الشائعات المتداولة في مكالمة هاتفية أجرتها مع قناة MTV، لافتًة إلى أن ما حدث كان مجرد عطل في أحد إطارات سيارة وسوف، ما دفعه للتوقف على يمين الطريق.

وشددت على أن وسوف في حالة صحية جيدة، مستغربة من الأشخاص الذين ينشرون تلك الشائعات، بحسب مجلة فوشيا.


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