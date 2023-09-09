بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

المغرب تعلن وفاة 296 شخصا جراء زلزال بقوة 7 ريختر

منذ 8 ثواني
المغرب تعلن وفاة 296 شخصا جراء زلزال بقوة 7 ريختر

وطنا اليوم: أعلنت وزارة الداخلية المغربية في حصيلة أولية، عن وفاة 296 شخصا في اقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وازيلال وشيشاوة وتارودانت، جراء الهزة الأرضية التي سجلت ليل الجمعة/السبت.

وأوضح الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، في لقاء صحفي، أن الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، أدت أيضا إلى إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية تجندت بجميع عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:07

المرصد يسجل زلزال بقوة 7 ريختر جنوب غرب مراكش

09:04

960 خدمة حكومية مؤتمتة لنهاية شهر حزيران من العام الحالي

07:45

اقوى لحظات الرعب لحظة وقوع زلزال المغرب

07:33

فيديو / انهيار فنانات ومؤثرات في المغرب لحظة وقوع الزلزال

07:22

تفاصيل اللحظات الاولى لزلزال المغرب غياب الاعلام إشاعات وذهول

07:09

اكثر المناطق في المغرب التي تضررت من الزلزال

06:59

الحصيلة الاولية لزلزال المغرب الذي بلغت قوته 6,8 درجات

06:54

عاجل – السفارة الأردنية في المغرب توجه تحذير عاجل للأردنيين المقيمين

06:46

الرحلة 114″.. تفاصيل مرعبة عن إسقاط إسرائيل طائرة مدنية ليبية قبل 50 عاما

05:32

خطأ في خبر لمجلس الشورى السعودي يمنح رئيس مجلس النواب الاردني لقب معالي

20:45

بطريقة جهنمية.. صينية تسرق هاتف آيفون من إحدى المتاجر

20:30

شباب يؤكدون أهمية قانون السير الجديد للحفاظ على الأرواح والممتلكات

وفيات
وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوزوفيات الجمعة 8-9-2023وفاة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردنيوفيات الخميس 7-9-2023أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريض