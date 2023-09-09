المغرب تعلن وفاة 296 شخصا جراء زلزال بقوة 7 ريختر

وطنا اليوم: أعلنت وزارة الداخلية المغربية في حصيلة أولية، عن وفاة 296 شخصا في اقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وازيلال وشيشاوة وتارودانت، جراء الهزة الأرضية التي سجلت ليل الجمعة/السبت.

وأوضح الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، في لقاء صحفي، أن الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، أدت أيضا إلى إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية تجندت بجميع عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.