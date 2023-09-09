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عاجل – السفارة الأردنية في المغرب توجه تحذير عاجل للأردنيين المقيمين

منذ ساعتين
عاجل – السفارة الأردنية في المغرب توجه تحذير عاجل للأردنيين المقيمين

 

وطنا اليوم – دعت السفارة الأردنية في المغرب،الأردنيين الاتصال على رقم الطوارئ في حال الحاجة إلى المساعدة (0648546009)، إثر الزلزال الذي ضرب وسط البلاد فجر السبت.

وتمنت السفارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” السلامة لجميع الأردنيين والمغاربة.

وضرب زلزال قوي وسط المغرب فجر السبت، أسفر عن مقتل 296 شخصا على الأقل وإصابة 153 آخرين، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن بيان لوزارة الداخلية المغربية.

وعرضت حسابات على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اللحظات الأولى من الزلزال التي أظهرت مدى الخسائر المادية، والهلع لقاطني المناطق التي تأثرت بالزلزال.


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