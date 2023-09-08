الحاج حسن :عودة التزويد المائي للعقبة خلال 48 ساعة

وطنا اليوم:كشف نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة، المهندس حمزة الحاج حسن، أنّ العقبة هي المحافظة الوحيدة في المملكة التي تتميز بالتزويد المائي على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، مضيفا أن العطل فني نتج عن كسر بخط رئيسي، أبلغ عنه صباحًا ويحتاج إلى فترة 24- 48 ساعة للحصول على تزويد مائي كامل حتى ملئ الخزان الرئيسي المزود لمدينة العقبة.

وقال الحاج حسن، إنّ ذلك يطمئن المنازل والمصانع والمنشآت بوجود المياه في خزاناتهم مع انخفاض التزويد المائي بنسب وصلت 30% بسبب عطل في الخط الناقل لثلث آبار تزود مدينة العقبة، ما يعني أنّ ذلك يخفف من تداعيات وأضرار الانقطاع.

وتابع أنه تم التواصل مع جميع المشاريع الصناعية والسياحية، ولا يوجد أي جهة متأثرة تأثرًا كاملًا، حيث تستمر شركة مياه العقبة التزويد لنسبة 70%.

وحول سبب كسر أحد الخطوط الرئيسية أوضح أنّ التحقق لم يظهر أي نوع من أنواع التخريب، وإنما هو عطل طبيعي بسبب الحركات الأرضية.

وأشار إلى مشروع جديد سيصار بموجبه إضافة 12 مليون متر مكعب من المياه من كميات التزويد السنوية، وسيطرح قبل نهاية العام الحالي، وسيحتاج إلى خزان وخطوط جديدة من مياه الديسي ومدة تنفيذ سنة ونص إلى سنتين