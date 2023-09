السفيرة الامريكية الجديدة في الاردن تنتقل من الشاورما الى المنسف

وطنا اليوم – قالت السفير الامريكية الجديدة لدى الاردن يائيل لامبرت في مقطع فيديو نشرته السفارة عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين، أنه “شرف كبير لي أن أكون في عمّان لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن”.

وقالت السفيرة لمبرت أنها تعلمت اللغة العربية خلال عملها في القاهرة وهي تتقن اللهجة المصرية ولكنها أكدت انها تريد كذلك تعلم اللهجة الأردنية المحلية خلال الفترة المقبلة واستكشاف التاريخ والثقافة وكرم ضيافة الذي يشتهر به الشعب الأردني و “الأكل الأردني الزاكي.. وطبعا الشاورما والكنافة.. وبدون شك سيد المائدة المنسف “.

نقدم لكم سفيرة الولايات المتحدة الجديدة، يائل لمبرت!

Introducing the new U.S. Ambassador, Yael Lempert!#معاً_أقوى pic.twitter.com/G5YwGQHgPn

— U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) September 4, 2023