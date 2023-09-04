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رئيس الديوان ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل هاكوز

4 سبتمبر 2023
رئيس الديوان ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل هاكوز

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء بالمرحومة نظمية إسماعيل هاكوز (أم مازن) شقيقة العين خير الدين هاكوز.
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفاة اليوم الاثنين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته


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