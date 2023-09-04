“العقبة الاقتصادية” تشارك في معرض “اكسبو الأردن 2023” في نسخته الثانية

وطنا اليوم: شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في معرض الشركات الناشئة (اكسبو الأردن 2023) بنسخته الثانية، الذي تقيمه منظمة (ذا فيوتشر إيفنت ) العالمية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ويهدف المعرض الذي يشارك فيه شخصيات وخبراء وعدد من رجال الأعمال وأكثر من 100 شركة رائدة في الأردن وشركات عالمية، إلى استكشاف حلول تكنولوجية وبرمجيات محتملة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وأكد مفوض الشباب والريادة في السلطة رمزي الكباريتي خلال مشاركته في أولى الجلسات الحوارية مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز أهمية المعرض في تسليط الضوء على الأنظمة البيئية لريادة الأعمال وأبرز مبادرات السلطة للنهوض بالقطاع الريادي، ومن أبرزها العمل على تأسيس شبكةً لريادة الأعمال في العقبة.

ولفت الكباريتي إلى أنه مع الربع الأول من عام 2024 ستكون شبكة ريادة الأعمال قادرة على تحقيق الغاية المرجوة منها بما يهدف التشغيل وتمكين الشباب والمرأة من خلال دورات تدريبية متخصصة تسهم في رفع قدراتهم وتشبيكهم مع الجهات المانحة والمستثمرين.

وعرض خلال الجلسة لامتيازات وحوافز تمنحها السلطة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة العقبة، مبينا أن السلطة تبنت مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفع قدرة وكفاءة أبناء المجتمع المحلي ومواكبة التسارع العالمي نحو التطور في هذا القطاع.

يشار إلى أن من أهم المشاريع قيد التنفيذ في منطقة العقبة، مركز بيانات جوجل، وهو مشروع ذو بعد استراتيجي وإقليمي، وتقوم فكرته على أساس توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في العقبة لتكون أحد نقاط الربط التقنية العالمية وتقديم حزمة من الخدمات النوعية للأردن وللأسواق المجاورة.