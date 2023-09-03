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إنطلاق فعاليات التمرين المتعدد الجنسيات “النجم الساطع 2023” في مصر

منذ ساعة واحدة
إنطلاق فعاليات التمرين المتعدد الجنسيات “النجم الساطع 2023” في مصر

وطنا اليوم: انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات التمرين المتعدد الجنسيات “النجم الساطع 2023″، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمشاركة 34 دولة شقيقة وصديقة.
ويهدف التمرين الذي يستمر 14 يوماً، إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في مجال التدريب العسكري المشترك، إضافةً إلى تعزيز الجهود الأمنية والتشاركية في بناء القدرات لمواجهة التهديدات وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاحترافية.
ويشتمل التمرين على طرق مكافحة الإرهاب، ومكافحة العبوات الناسفة، والتدريب على أعمال الإنزال الجوي والبحري، والغطس الهجومي، وأعمال التأمين الطبي، وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة، والتدريب على اقتحام بؤر إرهابية.
وتشارك القوات المسلحة الأردنية في التمرين بمختلف صنوفها، في تنفيذ العديد من الواجبات العملياتية الرئيسية، خاصة في مجال القتال في المناطق المبنية، ومكافحة الإرهاب والقرصنة.


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