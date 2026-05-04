مناشدة دولية للرئيس التونسي للافراج عن الغنوشي

مناشدة دولية للرئيس التونسي للافراج عن الغنوشي

وطنا اليوم:ناشد قادة دوليون في مؤسسات مجتمع مدني و حقوقيون واعلاميون وبرلمانيون من مختلف الاقطار العربية والعالمية رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الإفراج عن رئيس مجلس النواب التونسي الشيخ راشد الغنوشي مراعاة لظروفه الصحية المتردية .

وأطلق النشطاء والقادة حملة تواقيع دولية للمطالبة باطلاق سراح الغنوشي عبر عريضة اشاروا فيها الى انه انطلاقًا من روح المسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية، النظر في الإفراج عن الشيخ راشد الغنوشي، مراعاةً لكبر سنه ووضعه الصحي، وإسهامًا في تعزيز مناخ التوافق والوئام والسلم والأمن، وتفويت الفرصة على من يسعون إلى الاستقطاب والتوتر، ووضع العراقيل أمام جهود المصالحة الوطنية التي تسعى لها تونس قيادة وشعبًا.

وفيما يلي نص العريضة :

بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة رئيس الجمهورية التونسية
السيد/ قيس سعيّد حفظه الله،
تحية طيبة وبعد:
نحن مجموعة من الشخصيات المستقلة، نتابع من موقع مسؤوليتنا الإنسانية التطورات المتعلقة بقضية رئيس مجلس نواب الشعب التونسي الأسبق، الشيخ راشد الغنوشي، وما صدر بحقه من أحكام قضائية، في ظل ظروف إنسانية وصحية تستدعي الوقوف عندها بحكمة بالنظر لتقدم عمره ومسالمته وصبره.


