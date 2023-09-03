الصفدي: دعم ياباني للأردن مقداره 106 ملايين دولار

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنه عقد لقاء مع وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، تم التحدث فيه عن التعاون في مجالات الطاقة والمياه والاستثمار والدفاع ومكافحة الإرهاب، والمضي في العمل لتعزيز علاقات الصداقة.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأحد، إن جلالة الملك عبدالله الثاني زار اليابان مؤخرا، وأثمرت زيارته عن توقيع اتفاقيات تتضمن خطوات لتعزيز علاقات التعاون مع اليابان، مشيرا الصفدي إلى أنه بحث مع نظيره الياباني آلية المضي في اتخاذ تلك الخطوات بشكل فاعل.

وتحدث الصفدي عن دعم ياباني مقداره 100 مليون دولار من خلال قرض تنموي ميسر، كما أن اليابان قدمت دعما بما يزيد عن 6 ملايين دولار لدعم قطاع المياه في الأردن.

وأكد أن الأردن واليابان سيبدآن قريبا بالبحث في تعاون مالي واقتصادي أوسع.

وأضاف الصفدي أنه بحث مع نظيره الياباني القضية الفلسطينية، حيث أكد الصفدي أنها القضية المركزية للأردن، وعرض لجهود الأردن في وقف حالة التدهور وإيجاد أفق سياسي نحو سلام عادل شامل عبر مسار حل الدولتين، ووقف الإحراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.

وتابع أنه تحدث مع نظيره الياباني عن الجهود التي يقوم بها الأدرن مع الأشقاء في مجموعة التواصل العربي بشأن سوريا، وبالتعاون مع المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع وحدة سوريا، مؤكدا المضي في هذه الجهود لوقف هذه الأزمة وإنهائها بسبب ما تنتجه للشعب السوري وتهديداتها للأمن الإقليمي.

وذكر أنه بحث مع نظيره الياباني أزمة اللجوء، مبينا أنه أشار إلى تفاقم الخطر على الدول المستضيفة للاجئين نتيجة تراجع الدعم الدولي.

وقال الصفدي إن نظيره الياباني طرح المشاكل التي تواجهها بلاده فيما يتعلق بكوريا الشمالية، وأكد الصفدي أن الأردن ثابت على موقفه في دعم القانون الدولي والحوار المبني على القانون، مضيفا أن موقف الأردن ثابت بضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة