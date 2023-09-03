الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يطلق اليانصيب الخيري “لوتو الأردن”

وطنا اليوم: أطلق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، في مقره، اليانصيب الخيري الأردني الموزع إلكترونياً “لوتو الأردن الخيري”

وقال رئيس الاتحاد العام الدكتور عاطف عضيبات إن “لوتو الأردن” من أشكال اليانصيب المعروف ويوزع في دول عربية عديدة منها لبنان والعراق والإمارات، وأنه أكثر أنواع اليانصيب شعبية، مبينا أنه سيسهم في زياد موارد الاتحاد المالية.

وأكد أن الاتحاد ومنذ تأسيسه عام 1959 يسعى لدعم المبادرات الإنسانية والتطوعية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية والفقيرة والأقل حظا وذوي الإعاقة، واستثمار إمكاناته بكل كفاءة لتحقيق ليكون رديفا لمؤسسات المجتمع المدني من خلال التنسيق والتشبيك لغايات توحيد العمل الجماعي المنظم.

وبين ان الاتحاد العام قدم مئات الملايين من الدنانير كمساعدات للاتحادات والجمعيات الخيرية في المحافظات ونفذ مشاريع وبرامج ومبادرات خيرية اعتمادا على الموارد المالية المتأتية من توزيع اليانصيب الخيري الأردني الذي يعد أنموذجا للعمل الخيري والإنساني استحق على أثرها الاحترام والتقدير ومركز مرموق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن تأسيسُ اليانصيب الخيري الأردني جاء بموجب مكرمةٍ ملكية سامية من لدن جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، فأصدر مجلس الوزراء نظاما جرى فيه تحديد أنواع اليانصيب وتأطيره في التشريعات الوطنية ليكون متوائما مع الدستور الأردني وثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده.

وبين إن إصدار اليانصيب جاء لدعم العمل الخيري والتكافل الاجتماعي وأسهم منذ انطلاقه مطلع عام 1972 في تعزيز العمل الخيري، مبينا أن أشكال اليانصيب الخيري تتمثل بالدواليب الورقي والكشط والموزع إلكترونيا.

وثمن جهود أعضاء الهيئة الإدارية في الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي وسائل الإعلام لدعم رسالة الاتحاد، وإبراز جهود الاتحاد في تعزيز العمل الخيري والتطوعي والتنموي على امتداد مساحات الوطن.

واشتمل حفل الإطلاق، على حوار حول اليانصيب الخيري وعرض لمسيرة الاتحاد العام واليانصيب إلى جانب تكريم عدد من ممثلي وسائل الإعلام والداعمين والمساندين.

وحضر الحفل نائب رئيس الاتحاد العام عياش كريشان، ومدير عام الاتحاد واليانصيب خليل القبيسي، ورؤساء الاتحادات في المحافظات، ورئيس هيئة المديرين في لوتو الأردن الخيري سليمان عبيد، ونائب رئيس هيئة المديرين سيمون رعد.