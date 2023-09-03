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غرفة صناعة إربد: قيمة الصادرات بلغت 126 مليون دولار في آب الماضي

منذ ساعة واحدة
غرفة صناعة إربد: قيمة الصادرات بلغت 126 مليون دولار في آب الماضي

وطنا اليوم: بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال آب الماضي 126مليون دولار، مقارنة بـ 172 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، في بيان اليوم الأحد، إن انخفاض صادرات المحافظة بنسبة 27 بالمئة، يعود بالدرجة الأولى إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تأثر بها قطاع المحكيات، الذي يعد القطاع التصديري الأبرز وما نتج عن ذلك من تراجع للطلب.

وأشار أبو حسان، إلى أن صادرات مدينة الحسن الصناعية بلغت 119.6 مليون دولار من إجمالي صادرات المحافظة للشهر الماضي، ثم مدينة السايبر السيتي بحجم صادرات بلغ 5.5 مليون دولار، في حين توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.

ولفت إلى أن صادرات قطاع المحيكات والجلديات رغم تراجعه النسبي، إلا أنه بقي القطاع الأول بصادرات بلغت 115.4 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات بلغت 4 مليون دولار، ثم قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 2.6 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية والكيماوية ومستحضرات التجميل والتعبئة والتغليف والكرتون والورق والمواد البلاستيكية والمطاطية والإنشائية.

ونوه أبو حسان، إلى أن صادرات إربد إلى الدول العربية شكلت ما نسبته 8 بالمئة من مجموع صادرات المحافظة، واستوعبت السوق الأميركية 75 بالمئة من الصادرات، في حين استقبلت أسواق الاتحاد الأوروبي وكندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى باقي صادرات المحافظة بنسب متفاوته.


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