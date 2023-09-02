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الشوابكة يشكرون المشاركين في عزاء نجلهم جمال الشوبكي

منذ ساعة واحدة
الشوابكة يشكرون المشاركين في عزاء نجلهم جمال الشوبكي

وطنا اليوم: شكر أبناء المرحوم العين جمال باشا الشوبكي وإخوانه وأبناء عمومته وعشائر الشوابكة عامة، من مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله المعظم، ومن أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات،

 

ومن أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة، وممثلي الهيئات الدولية، ومن أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى البلاط الملكي الأردني، ومن دولة رئيس الوزراء ومعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ودولة رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي الأردني والسادة الوزراء والأعيان والنواب ومن رؤساء الوزراء السابقين ومن أصحاب العطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومدير الأمن العام.

 

وإلى جميع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وإلى الشعب الأردني الوفي اللذين شاركونا في مصابنا الجلل سواء كان ذلك من خلال حضور مراسم الدفن أو الحضور إلى بيت العزاء أو إرسال البرقيات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

 

(ورحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه)


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