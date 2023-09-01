امين عام التربية : الوزارة لن تلغي امتحان شهادة الثانوية العامة

وطنا اليوم – اكد أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة لن تلغي امتحان شهادة الثانوية العامة، حيث سيبقى هذا الامتحان وطنيا، مبيّنا أن ما جرى هو تقسيمه على عامين حسب النظام الجديد وبنفس المواصفات الموجودة حاليا.
وأضاف العجارمة أن الامتحان جرى تقسيمه على عامين بحيث يتقدم الطلبة بامتحان في المواد المشتركة حسب وزن المادة في الصف الأول ثانوي، فيما سيتقدم الطلبة بامتحان في مواد التخصص بالصف الثاني ثانوي.
وبيّن العجارمة أن الطالب لن يتقدم بامتحان في المواد المشتركة في الصف الثاني ثانوي، الأمر الذي من شأنه ازالة القلق من نفوس الطلبة، لافتا إلى أن مواد التخصص سيتم تدريسها للطلبة في الصف الأول ثانوي دون انقطاع، ولن يكون هناك تهاون بهذا الملف حيث سيتم رصد العلامات المدرسية والحضور والغياب يوميا.
وأشار العجارمة إلى أن الطالب يستطيع تأجيل تقديم الامتحان في المواد المشتركة للصف الثاني ثانوي، بحيث يتقدم بكافة المواد، وفي حال رغب أيضا برفع المعدل يستطيع تقديم المواد المشتركة مع مواد التخصص.
وشدد العجارمة على أن الطالب يجب أن يجتاز الصف العاشر بنجاح ليستطيع التقدم لامتحان الثانوية العامة، ويجب أن يكون ناجحا مدرسيا في الأول ثانوي والثاني ثانوي، لافتا إلى أن أي طالب يستطيع النجاح بالثانوية العامة حسب النظام الجديد.
وكان مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، قال إن طلاب الصف العاشر الذين هم على مقاعد الدراسة الآن هم المعنيون بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بشكله الجديد، حيث يتم إعطاءهم مواد مدرسية عليهم النجاح بها ، في المرحلة الدراسية الحالية وفي الصف الحادي عشر والثاني عشر.
وأضاف انه إذا أراد الطالب التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة عليه في نهاية الصف الحادي عشر بعد أن ينجح في جميع المباحث المدرسية المطلوبة منه أن يتقدم لأربعة مباحث هي المباحث المشتركة من اجل الدخول إلى الجامعة وهذا الامتحان سيكون امتحان وزاري ، والمباحث المشتركة هي ( اللغة العربية ، و اللغة الانجليزية و التربية الإسلامية ، وتاريخ الأردن).
و في الصف الثاني عشر ، على الطالب أن ينجح في جميع المباحث المقررة مدرسيا ، ثم يتقدم لأربعة مباحث تخصصية ، وهذه المباحث يحددها الطالب حسب الحقل الذي يريد دراسته مبينا ان هناك 6 حقول هي الحقل الصحي، والهندسي ،والعلوم والتكنولوجيا،اللغات والعلوم الاجتماعية، والقانون والعلوم الشرعية و الأعمال. وكل حقل من هذه الحقول فيها 4 مباحث ، إن أراد الطالب أن يدخل الجامعة او ان يتقدم لها عليه النجاح في الامتحان الوزاري في 4 مباحث تخصصية، تتبع الحقل الذي يرغب الطالب بدراسته وحسب التخصص الذي يرغب في دراسته في الجامعة، مضيفا ان الامتحان سيكون فصل واحد في نهاية العام الدراسي .