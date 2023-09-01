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التربية تنعى طالب توجيهي سقط في بئر ماء

منذ 3 ثواني
التربية تنعى طالب توجيهي سقط في بئر ماء

وطنا اليوم:نعت وزارة التربية والتعليم الطالب عبد الكريم العزام، من طلاب التوجيهي في مدرسة ججين الثانوية للبنين في إربد.
وذكرت الوزارة في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك: “ينعى وزير التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة.. الطالب (عبد الكريم العزام)، من طلاب التوجيهي في مدرسة ججين الثانوية للبنين في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد.. أسكن الله روحَ الفقيد، واسكنه الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
ونعى أردنيون الفتى عبد الكريم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي توفي إثر سقوطه في بئر ماء، سائلين له الرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان


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