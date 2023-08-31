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تهنئة وتبريك

منذ ساعة واحدة
تهنئة وتبريك

وطنا اليوم-يتقدم عطيه سليمان النجادا وعائلته وأولاده بالتهنئة والتبريك الى الأخ والصديق العزيز سليمان عيسى الجفيرات (ابو أحمد) وزوجته الفاضلة (أم احمد) بمناسبة زواج ابنهم الغالي أحمد بارك لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بالخير.
تهانينا القلبية الحارة وبالرفاء والبنين إن شاء الله وألف ألف مبروك.


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