تهنئة وتبريك للناقد الأدبي محمد المشايخ أمين سر رابطة الكتاب الأردنيين

أجمل التهاني وأطيب التبريكات لإبن العم الناقد الأدبي محمد المشايخ (أمين سر رابطة الكتاب الأردنيين) لقاء تكريمه يوم الأربعاء 30/8/2023 في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء من قبل وزارة الثقافة/مديرية ثقافة الزرقاء، متمنياً له أنا ابو حوراء محمد السبوعي العمر السعيد والمديد، ودوام النجاح والتوفيق، وموفور الصحةوالعافية-معبراً عن شكري وامتناني لمديرية ثقافة الزرقاء ولإبن العم المهندس يوسف أحمد اسماعيل المشايخ الذي حضر الحفل وألقى كلمة فيه بالنيابة عن أهالي البلد، والشكر موصول لإبن العم المهندس ثابت أبوحلاوة الذي حضر الحفل أيضاً.