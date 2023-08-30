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سفراء السعودية والكويت واليمن يزورون بيت عزاء المرحوم العين جمال الشوابكة

منذ 4 ساعات
سفراء السعودية والكويت واليمن يزورون بيت عزاء المرحوم العين جمال الشوابكة

وطنا اليوم:زار اليوم وفد دبلوماسي يضم عددا من سفراء الدول العربية لدى الأردن بيت عزاء الفريق الركن المتقاعد العين جمال الشوابكة، مقدمين واجب العزاء بالفقيد باسم دولهم.
ووفق معلومات لوطنا اليوم فقد ضم الوفد سفراء السعودية والكويت واليمن
وأكد المعزون الدبلوماسيون تضامن بلادهم مع أسرة الشوابكة والاردن
انتقل إلى رحمة الله تعالى امس الاثنين عضو مجلس الاعيان جمال الشوابكة.
وكان اسعف العين الشوابكة اليوم إلى المستشفى الاسلامي اثر تعرضه لوعكة صحية


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