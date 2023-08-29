وزير الصحة : تدخين النواب والاعيان والوزراء سينتهي قريباً

وطنا اليوم – قال وزير الصحة فراس الهواري، إن الأردن احتل في فترة من الفترات المركز الأول عالميا من حيث استهلاك المدخنين لعدد السجائر.

وأضاف الهواري لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة “رؤيا”، أن 60 دينارا معدل ما يدفعه المدخن، أي ما يعادل 23 بالمئة من الحد الأدني للأجور، مؤكدا أنه يوجد قوانين تحد من ظاهرة التدخين في الأماكن العامة ولكنها غير مفعلة.

وأوضح أنه من اليوم عقب توجيهات جلالة الملك سيختلف التعامل مع آفة التدخين في الأماكن العامة، والوزارة شارفت على الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الخاصة بمحاربة التدخين.

“لا بد أن نغير النظرة المجتمعية التي تتقبل التدخين في الأماكن العامة وخاصة المدارس والمستشفيات والمؤسات الحكومية”، بحسب الهواري.

وأكد أن التدخين تحت القبة من قبل أعضاء مجلسي الأعيان والنواب وحتى الفريق الوزاري “سينتهي” في أقرب وقت.