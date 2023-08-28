انقلاب الاجواء غدا امطار خفيفة في الشمال

وطنا اليوم – قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه يطرأ انقلاب على الحالة الجوية يوم غدٍ الاثنين، ومن المحتمل أن تتساقط زخات خفيفة من المطر، في شمال المملكة خلال ساعات المساء

وبينت الدائرة، أنه يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات

أما ليـلاً تكون الأجواء مائلة قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة.