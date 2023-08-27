بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العبادي يوجه نداء لاجهزة الدولة لهذا السبب

منذ 15 ثانية
العبادي يوجه نداء لاجهزة الدولة لهذا السبب

وطنا اليوم – وجه عضو مجلس محافظة العاصمة السابق صالح العبادي نداء الى اجهزة الدولة بالحفاظ على الغابات والثروة الحرجية وقال العبادي :

مرة اخرى اخاطب كل ضمير حي في هذا الوطن
اخاطب كل وطني شريف مسؤول او غير مسؤول
اخاطب دولة ألرئيس ووزير الزراعة ووزير البيئة ووزير السياحة
استحلفكم بالله ، ان تنقذوا
الغابات في غرب عمان والسلط وعجلون وغرب ناعور والغابات على الجبال الغربية .. من الازالة والدمار والتعدي الصارخ عليها ..
هذه الغابات التي عمرها مئات السنين وهي ارث وطني تاريخي
امتدت وتمتد في كل لحظة ايادي غدر المتنفذين حتى في كل مرة نرى امام اعيننا اغتيال غابة وغابات باكملها ليزرع مكانها اكوام الأحجار من الفلل النتنة المتلاصقة والمتباعدة ..
اشجار سنديان وبطم وفش وعبهر وصنبور وقيقب . .. تسبح لله ، حيث حافظوا عليها اجدادنا واستغنوا عنها باقتطاعها احراش للخزينة ولوزارة الزراعة .. هي ارضهم وارضنا على مر التاريخ .. الان يتم الاعتداء عليها وكل كرة نتفاجأ باقتطاع جزء تلو الجزء.. ليتم ازالة هذا الارث الطبيعي الذي نحتاج الى مئات السنين ليصار الى ما صارت اليه ..
انني وكل شريف في هذا الوطن ، نبكي وابكي الماً وحرقة عندما اشاهد قتل شجرة سنديان او فش .. كان حقاً ان اقيم مأتماً لها .. ولكن عزاءها مدى الحياة .. وليس لثلاث ايام فقط ..
اوقفوا هذا الاغتيال لارثنا ..
حتى الملكيات الخاصة والتي تحتوي على غابات السنديان لابد من وجود آلية مالية استبدالية لتعويض اصحابها ومالكيها .. فهي لا تقدر بثمن ..
هذا نداء .. وهذا رجاء .. وهذه صرخة استغاثة لكم يا اصحاب القرار …
انقذوا غاباتنا وارثنا الوطني الذي قدمه اجدادنا طواعية حتى تبقى ماثلة مدى التاريخ.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

ابو السمن ومحافظة يبحثان سير العمل في مشاريع أبنية مدرسية

20:28

تأهيل مرتبات الأمن العام استعدادا لإنفاذ قانون السير الجديد

20:19

الأمانة : هدم منازل في جبل الجوفة تمهيدا لاستحداث منطقة خضراء

20:10

ضبط مطلوب تهجّم على احد المحال في العاصمة

20:05

رغبة في تطبيع جديد.. وزير خارجية الاحتلال يجتمع مع وزيرة عربية

20:01

#عاجل قريبا .. قرارات جريئة في الطريق بملف السياحة الدينية

19:54

الأردن يكشف سبب تأخر مشروع كبير مع مصر والسعودية

19:49

عجلون تشهد نشاط سياحي منذ بداية العام الحالي

19:49

اعلان إصدار كتاب بعنوان: مقدمة في جيولوجيا الأردن (An Introduction to the Geology of Jordan)

19:46

الإلتزام الملكي

19:39

جامعة جدارا توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي

19:36

أوكرانيا تعلن إبحار سفينة شحن ثانية من ميناء أوديسا

وفيات
وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023عم النائب السابق شرف الهياجنة في ذمة اللهوفيات الجمعة 25-8-2023وفيات الخميس 24-8-2023