العبادي يوجه نداء لاجهزة الدولة لهذا السبب

وطنا اليوم – وجه عضو مجلس محافظة العاصمة السابق صالح العبادي نداء الى اجهزة الدولة بالحفاظ على الغابات والثروة الحرجية وقال العبادي :

مرة اخرى اخاطب كل ضمير حي في هذا الوطن

اخاطب كل وطني شريف مسؤول او غير مسؤول

اخاطب دولة ألرئيس ووزير الزراعة ووزير البيئة ووزير السياحة

استحلفكم بالله ، ان تنقذوا

الغابات في غرب عمان والسلط وعجلون وغرب ناعور والغابات على الجبال الغربية .. من الازالة والدمار والتعدي الصارخ عليها ..

هذه الغابات التي عمرها مئات السنين وهي ارث وطني تاريخي

امتدت وتمتد في كل لحظة ايادي غدر المتنفذين حتى في كل مرة نرى امام اعيننا اغتيال غابة وغابات باكملها ليزرع مكانها اكوام الأحجار من الفلل النتنة المتلاصقة والمتباعدة ..

اشجار سنديان وبطم وفش وعبهر وصنبور وقيقب . .. تسبح لله ، حيث حافظوا عليها اجدادنا واستغنوا عنها باقتطاعها احراش للخزينة ولوزارة الزراعة .. هي ارضهم وارضنا على مر التاريخ .. الان يتم الاعتداء عليها وكل كرة نتفاجأ باقتطاع جزء تلو الجزء.. ليتم ازالة هذا الارث الطبيعي الذي نحتاج الى مئات السنين ليصار الى ما صارت اليه ..

انني وكل شريف في هذا الوطن ، نبكي وابكي الماً وحرقة عندما اشاهد قتل شجرة سنديان او فش .. كان حقاً ان اقيم مأتماً لها .. ولكن عزاءها مدى الحياة .. وليس لثلاث ايام فقط ..

اوقفوا هذا الاغتيال لارثنا ..

حتى الملكيات الخاصة والتي تحتوي على غابات السنديان لابد من وجود آلية مالية استبدالية لتعويض اصحابها ومالكيها .. فهي لا تقدر بثمن ..

هذا نداء .. وهذا رجاء .. وهذه صرخة استغاثة لكم يا اصحاب القرار …

انقذوا غاباتنا وارثنا الوطني الذي قدمه اجدادنا طواعية حتى تبقى ماثلة مدى التاريخ.