رغبة في تطبيع جديد.. وزير خارجية الاحتلال يجتمع مع وزيرة عربية

وطنا اليوم:ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وعقد اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقال كوهين في بيان “تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”.

وجاء في البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين و”إمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه