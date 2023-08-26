خبير تربوي يعلق على تغيير مسمى وازرة التربية والتعليم

وطنا اليوم – قال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات في تعليق له على ما قاله رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول تغير مسمى وزارة التربية بان تحول الوزارة من تربية وتعليم إلى ربطها بالموارد البشرية هو تحول سليم، فالهدف من التربية

إنتاج معرف ومهارات، وهذا ما يربطها بالموارد البشرية. فالمعرفة نفسها قوة إنتاجية هائلة، ويكفي أن نرى أن ٧٠٪؜ من أغنى أغنياء العالم هم معرفيون ، فلدينا استراتيجيو معرفة يخططون إنتاج المعرفة، ولدينا فنيو معرفة يحولون المعرفة إلى ابتكارات، ولدينا عمال المعرفة وهم حملة المهارات المعرفية الدنيا والتي تنحصر في تطبيق الابتكارات! ولذلك فالتربية مرتبطة بالإنتاج. ومن ناحية أخرى

فإن المعرفة ترفع سعر حاملها؛. فالخريج ذو المعرفة هو المميز،

سواء كان خريج تخصصات أكاديمية أو مهنية أو جامعية!

لذلك فإن التسمية الجديدة تتماشى مع الثورة المعرفية ولغة العصر. لكن هذا التحول يتطلب

١-فلسفة تربوية مستقبلية جديدة لا تنغمس في الماضي.

٢-مناهج تربوية حديثة تعد عمال المعرفة وفنييها واستراتيجيها. وليس المواد الدراسية الحالية.

٣-برامج جامعية حديثة ترتبط بالمعرفة والابتكار والعمل والحياة.

قد يكون تغيير التسمية صحيحًا ولكن هناك أسئلة:

ما القيادات التربوية القادرة.

ما المناهج التي نعدها حاليًا؟

ماذا عملنا للمعلم،؟

هل مجالس التربية التي قادتنا إلى الجدران المسدودة قادرة على قيادة المرحلة الابتكارية والمعرفية الحالية؟

هل القيادات التي عجزت عن تحسين الحفظ والتذكر قادرة على بنا ء الموارد البشرية؟

هذه تحديات أتمنى أن تغير الدولة استراتيجياتها في تدوير غير التربويين وفرضهم للمرحلة الجديدة