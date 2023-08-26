الخصاونة : نأمل إلى أن يصل الاستثمار إلى رقم قياسي مع نهاية العام 2023

وطنا اليوم – أكد الخصاونة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني، الاستمرار للعمل على تحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف الخصاونة: “حققنا نمو اقتصادي بلغ 2.8 العام الماضي وهي أعلى من جميع سنوات النمو السابقة باستثناء 2014.

وأكمل: “نسعى لأن نصل وفق البرنامج التنفيدي إلى نمو يبلغ 3 بالمئة وأن نرفع نصيب الفرد من الانتاج المحلي الاجمالي”.

وأشار إلى أن الحكومة تأمل إلى أن يصل الاستثمار إلى رقم قياسي مع نهاية العام 2023

وأعرب عن أمله بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا للصناعات وزياد الصادرات.

وأكد الخصاونة أن الحكومة تسعى إلى تحقق المزيد من التميز وزيادرة الصادرات إلى الاسواق العالمية.

وأشار إلى أهمية ما أنجزته الحكومة في إطلاق الجيل الخامس، مشددا على الاستمرار نستمر بالعمل على ميزة يتمتع بها الأردن هي أن نرسخ مكانة الأردن السياحية وترويج مواقع تصوير الأفلام.

وأشار إلى أن الحكومة أقرت الاستراتيجية الوطنية لتحسين التزويد المائي ومعالجة الفاقد المائي.

وأردف: “حققنا الكثير من المنجزات لتطوير القطاع العام”

وأكد الخصاونة أهمية استخدام الموارد الطبيعية، قائلا: “نؤمن بأننا نسير في الطريق الصحيح وأقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه”.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في التعامل مع تحديات التغير المناخي، وأنها تبنت السياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022 – 2050، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات من الغازات الدفينة.