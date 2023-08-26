مسار جديد للباص السريع بطول 42 كيلو متر

وطنا اليوم – قال أمين عمان، يوسف الشواربة، السبت، خلال فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى عام على التحديث، إن الأمانة ستبدأ بعطاء المخططات النهائية لمسار جديد للباص سريع التردد. وياتي المسار الجديد بطول نحو 42 كليو مترا، خلال الربع الأول من العام المقبل، وأكد أن أمانة عمان أنهت البنية التحتية للباص السريع بشكل كامل بطول 32 كيلو مترا، وبدأت بالتشغيل التجريبي. وأشار الشواربة إلى الانتهاء من الدراسات الفنية الأولية بدعم من البنك الدولي للمرحلة الثانية من الباص سريع التردد، وقال: “خلال الربع الأول من العام المقبل سنبدأ بعطاء مخططات النهائية لمسار جديد للباص السريع بطول حوالي 42 كيلو مترا” حيث يحتاج عطاء التصميم للمسار الجديد من سنتين إلى 3 سنوات. الجدير بالذكر ان معدل مستخدمي باص عمان والباص السريع 72 ألف راكب يوميا، وفقا للشواربة، الذي أشار إلى أن عدد المستخدمين خلال الشهر الماضي بلغ 1.6 مليون راكب.