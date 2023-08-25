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مصرف لبنان المركزي يعلن دفع رواتب القطاع العام بالدولار

منذ 14 ثانية
مصرف لبنان المركزي يعلن دفع رواتب القطاع العام بالدولار

وطنا اليوم:أعلن القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، وسيم منصوري، الجمعة، أنه جرى التدخل من قبل المصرف للمحافظة على الاستقرار النقدي، وأن التدخل كان من خارج الاحتياطيات.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال منصوري خلال مؤتمر صحفي إنه “جرى التدخل من قبل المصرف المركزي، للمحافظة على الاستقرار النقدي، خلال الشهر الفائت، وأن التدخل للمحافظة على الاستقرار في سعر الصرف لم يكلف لبنان أي مبلغ من الاحتياطيات، وكانت الإجراءات المتخذة من خارج الاحتياطيات”.
وأضاف: “تم التوافق، وبالتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المال يوسف الخليل، أن يكون الاستقرار المالي هو الأولوية في المرحلة القادمة (…) الاستقرار الذي يحافظ عليه المصرف له حدوده الأمنية والسياسية، ولا يمكننا التحكم بالاستقرار دون التعاون مع الحكومة والمجلس النيابي”.
وتابع: “دفع رواتب القطاع العام هو الاستحقاق الآتي، وسيجري دفعها بالدولار على أساس سعر صرف 85500 ليرة لبنانية”.
وأوضح أن دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، سيؤدي إلى ضغط على سعر الصرف، ولكن دفعها بالدولار سيؤدي لضخ كتلة نقدية عبر موظفي القطاع العام، لضبط سعر الصرف بدلا من الضغط عليه


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