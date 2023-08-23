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وزير السياحة والآثار يبحث سبل تعزيز العلاقات بالمجال السياحي بين الأردن واليونان

منذ ساعة واحدة
وزير السياحة والآثار يبحث سبل تعزيز العلاقات بالمجال السياحي بين الأردن واليونان

وطنا اليوم:بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال إتصال هاتفي، مع وزيرة السياحة اليونانية أولغا كيفالوجياني، العلاقات الثنائية بين البلدين بالمجال السياحي وسبل تطويرها.

وناقش الطرفان، أوجه التعاون المشترك بين البلدين بالشأن السياحي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، والربط الجوي بين الاردن واليونان.

وأشار الطرفان، الى أهمية الاستفادة وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحافظة على المواقع الأثرية وتطويرها وتأهيلها، والتسويق والترويج المشترك للمواقع السياحية والأثرية.

وأكد الطرفان، ضرورة العمل على تعزيز السياحة البينية بين البلدين، وزيادة أعداد المجموعات السياحية اليونانية إلى الأردن.

واتفق الجانبان، على ترتيب لقاء بالفترة القريبة المقبلة لتطبيق هذه التفاهمات على ارض الواقع.


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