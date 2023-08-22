نادي فقوع الثقافي يطلق حملة توعوية لوقف العيارات النارية في الأفراح

وطنا اليوم: اطلق نادي فقوع الثقافي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز أمن فقوع، حملة توعوية لوقف إطلاق العيارات النارية تحت شعار، “حقك تفرح ولكن لا تقتلني” في مركز شباب وشابات فقوع.

وتحدث بالحفل الذي رعاه متصرف اللواء، وائل الشرفا، النقيب محمد الذنيبات والمحامي عماد العميرين، حيث أشارا إلى خطر إطلاق العيارات النارية على الأرواح البريئة التي لا ذنب لها، وإلى نصوص القانون التي تجرم إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

وأوضحا الجهود التي يبذلها جهاز الأمن العام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لضبط كل من يطلق العبارات النارية والتبليغ عنه وتطبيق القانون عليه.

وتم تقديم عرض مسرحي من قبل طلاب وطالبات مدرسة أم سدرة الأساسية، حول أضرار، إطلاق العيارات النارية.

وقال الناشط عوض الدهيسات، إن الأعراف والعادات الاجتماعية السائدة بالمجتمع تدعو إلى التكافل بالمناسبات المختلفة، وإن التعبير عن الفرح بمواكب السيارات وإطلاق العبارات النارية، سلوكيات دخيلة على المجتمع، داعيا إلى تعاون الجميع لوضع حد لهذه الظواهر الغريبة على المجتمع وتتسبب بخسائر الأرواح وتفتت النسيج المجتمعي.