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العرموطي: عيرا ويرقا كانت تدك منه المدفعية السادسة حصون العدو الصهيوني

منذ ساعة واحدة
العرموطي: عيرا ويرقا كانت تدك منه المدفعية السادسة حصون العدو الصهيوني

 

وطنا اليوم –  وجه النائب صالح العرموطي، اليوم الثلاثاء، اسئلة نيابية لرئيس الوزراء بشر الخصاونة حول معاناة اهالي قضاء عيرا ويرقا.

وقال العرموطي، إن قضاء عيرا ويرقا كانت تدك منه المدفعية السادسة حصون العدو الصهيوني، وكانت سبب من اسباب نصر الكرامة الخالدة وقدم العديد من الشهداء والمصابين وله تاريخ مجيد مشرف في الدفاع عن ثرى الاردن، فهل تعلم الحكومة ذلك؟. واضاف، أن قضاء عيرا ويرقا فقد مؤخرًا مجموعة من الشباب في مقتبل العمر منهم من قضى نحبه بحوادث السير واخرين بسبب حالات عسر الولادة ونوبات قلبية أو حوادث أخرى، لافتًا إلى ان بعض اهالي القضاء فارقوا الحياة بسبب قصور الخدمات الطبية او عدم وجود مسعفين على جاهزية عالية.


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