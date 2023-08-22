الازايدة رئيسًا للجنة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للجنة الدولية للبرلمانات (IPC)

وطنا اليوم:قرر المؤتمر الدولي للبرلمانيين (International Parliamentarians Congres)، تعيين النائب الدكتور عبدالرحيم الازايدة، رئيسًا للجنة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للجنة الدولية للبرلمانات.

وقال الأمين العام للمؤتمر الدولي للبرلمانيين (IPC)، في رسالة وجهها إلى الازايدة، إن تعيينك في هذا الدور الحاسم يؤكد قيادتك النموذجية وخبرتك في الشؤون البرلمانية، مضيفًا “ليس لدينا أدنى شك في أن لجنة مراقبة الانتخابات، بتوجيهاتك، ستتفوق في الترويج لانتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح، مخاطبًا الازايدة، “أن وجودكم الموقر كرئيس يمكن أن يكون مصدر إلهام للبرلمانيين من الأردن ومن جميع أنحاء العالم. بينما نواصل سعينا لتحقيق قدر أكبر من التمثيل والشمول داخل (IPC)، نطلب دعمكم في تشجيع زملائك البرلمانيين من الأردن على أن يصبحوا أعضاء في (IPC).

وكان الازايدة قد شارك في حفل وضع حجر الأساس للمقر الدائم لـ(IPC)، والذي أقيم في 31 تموز 2023 في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وتابع الأمين العام، موجهًا كلامه للازايدة، “لقد كان حضوركم حقًا شرفًا وامتيازًا لنا، ولم يضيف مكانة للمناسبة فحسب، بل أكد أيضًا على روح التعاون والوحدة التي يجسدها التصنيف الدولي للبرلمانات. نحن نقدر بشدة الوقت والجهد الذي كرسته لحضور الحفل، على الرغم من جدولك الزمني ومسؤولياتك المزدحمة”.

وزاد “نتوقع بشغف العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل. كما نتطلع إلى العمل مع أعضاء البرلمان الأردني”