وزير الزراعة: الاهتمام والرعاية والمتابعة الملكية كانت الداعم لتنفيذ الخطة ونجاحها 

وطنا اليوم: أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات ان المتابعة والدعم الملكي كان الداعم لتنفيذ الخطة ونجاحها وكشف أن نسبة الإنجاز تدل على تنفيذ الخطة وفق الاليات والمسارات الصحيحه .

الحنيفات :- إنجاز 27 مشروعا من أصل 31 مشروعا خلال 2022

الحنيفات :- سيتم تصدير 8 آلاف طن من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في 2023

الحنيفات :- البدء بتشغيل السجل الوطني للمزارعين في أيلول المقبل

نسب الإنجاز في 2022

وقال الحنيفات إنه عرض أمام جلالة الملك عبدالله الثاني لأبرز إنجازات الوزارة للعام 2022، متحدثا عن متابعة جلالته لجميع مراحل الإنجاز ودعمه المتواصل وثنائه على ما تحقق منها.

وتحدث عن إنجاز 27 مشروعا من أصل 31 مشروعا خلال 2022 ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025، تمحورت حول الدعم الذكي لمربي الثروة الحيوانية (الترقيم) وتطوير نظام التشغيل في الأسواق المركزية وتطوير خدمات الشحن وإجراءات التصدير، وتم البدء بتأسيس مركزين للتدريب ميداني.

وبين الحنيفات أن نسب الإنجاز في مجال “تنظيم القطاع” وصلت إلى 100%، حيث اكتمل تطوير نظام الجمعيات التعاونية ونظام الاتحادات التعاونية، وتحرير أسواق ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وتطوير وثيقة النمط الزراعي، وتطوير نظام التأمين على المخاطر الزراعية.

ولفت إلى أن نسب الإنجاز في مجال “التكنولوجيا” وصلت إلى 100%، حيث تم إنجاز محاور؛ تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة، والدعم الذكي لتوجيه الإنتاج للزراعات التصديرية والتعاقدية ذات الكفاءة في مياه الري، وإنشاء حاضنة الابتكار الزراعي وتوقيع 55 اتفاقية.

وتم الانتهاء من مجال “تشجيع الاستثمار” بنسبة 100%، بحسب الحنيفات الذي أكد اكتمال إطلاق مجمع الصناعات الزراعية (مصانع تصنيع رب البندورة وتجفيف الخضار والفواكه وتجميد الخضار بواقع 3 فرص استثمارية)، وتطوير مشاريع زراعية نوعية في حوض السرحان وحوض الحماد لاستهداف محاصيل العجز والتصدير والتصنيع.

وأوضح أن نسب الإنجاز في مجال “زيادة الإنتاج” وصلت إلى 100%، حيث ذكر أنه تم إطلاق تطوير الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في المحطات النباتية وتوقيع عقود 5 محطات، وتشجيع أنشطة حصاد مياه الأمطار على مستوى الحدائق المنزلية والمزارع، وتشغيل محجر صرة البيطري في المفرق.

وتم الانتهاء من مجال ” البنية المعرفية” بنسبة 100%، على ما ذكره الحنيفات حيث أكد الانتهاء من إنشاء 6 محطات لتدريب المزارعين على أنظمة الزراعة الحديثة وتدريب 1250 متدربا، وإطلاق خدمات الإرشاد الزراعي في المحافظات كافة والانتهاء من تجهيز 22 مركزا إرشاديا.

ونوه بأن نسب الإنجاز في مجال “التنوع الحيوي” وصلت إلى 100%، حيث تم طرح عطاء تصاميم إنشاء بنك البذور، وإطلاق برنامج تحريج الطريق الصحراوي، وإطلاق برنامج التحريج باستخدام تقنية الشرنقة.

نسب الإنجاز في 2023

واستعرض الحنيفات نسب الإنجاز لبرامج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة خلال العام الحالي 2023.

ففي مجال “تنظيم القطاع”، أشار إلى إنجاز 80% من إنشاء سجل المزارع الرقمي وتوسيع نطاقه، وإنجاز 60% من قاعدة البيانات الشاملة للأمن الغذائي.

وعن مجال “التكنولوجيا”، تحدث الحنيفات عن الاستمرار في تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة، وتشغيل مبادرات الأعمال الزراعية الحديثة بنسبة 90%.

وقال إنه وفي مجال “تشجيع الاستثمار” تم توقيع عقود تطوير الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في المحطات النباتية بإنجاز نسبته 65%، كما تم إنجاز 50% من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية.

وضمن مجال “زيادة الإنتاج”، أكد تشجيع أنشطة حصاد مياه الأمطار على مستوى الحدائق المنزلية والمزارع من خلال توقيع عقود 2500 بئر، ودعم 5 تحالفات لتوجيه الإنتاج الزراعي نحو التصدير ومحاصيل العجز والتصنيع بإنجاز نسبته 80%.

وقال الحنيفات ، إن دراسة تطوير الأسواق تأتي بهدف معالجة ضعف البنية التحتية للتسويق الزراعي، بالموازاة مع العمل على إعادة فتح أسواق عالية القيمة، حيث سيتم تصدير 8 آلاف طن في العام الحالي من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.

وبين أنه ولمعالجة عدم التنظيم في القطاع الزراعي يجري العمل مع برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على إنشاء سجل وطني للمزارعين سيتم البدء بتشغيله في أيلول المقبل.

وفي مجال “التنوع الحيوي” تم إنجاز 20% من استكمال إنشاء بنك البذور، وفق الحنيفات.