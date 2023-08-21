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العراق :جاهزون لاستقبال كهرباء الاردن

منذ 10 ثواني
العراق :جاهزون لاستقبال كهرباء الاردن

 

 

وطنا اليوم –  أعلنت مصادر حكومية عراقية، اليوم الاثنين، جاهزية العراق فنيا لاستلام كمية الطاقة الكهربائية من الأردن.

وقال رئيس الإدارة الحكومية المحلية في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، عماد مشعل، اليوم، إن العراق نصب جميع المحطات الـ132 ومحطة الـ 33 وجرى تسليك الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية، وأصبح جاهزا فنياً لاستلام كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن.

وأضاف أن تجهيز الكهرباء من الجانب الأردني إلى قضاء الرطبة سيكون نهاية آب الحالي، مبينا أن الخط جاهز فنياً وبانتظار تطبيق الاتفاقات مع الجانب الأردني.

وأوضح مشعل أن توريد الكهرباء من الأردن سينهي معاناة الانقطاع التام التي يعاني منها سكان المناطق الغربية من العراق


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