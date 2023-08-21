وفاة 5 أشخاص من عائلة أردنية بحادث سير في السعودية

وطنا اليوم:توفي خمسة أشخاص من عائلة واحدة وأُصيب السادس، الاثنين، في حادث سير مروع وقع على طريق مكة – الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقال هيثم خطاب، مندوب السفارة الأردنية في المنطقة الشمالية ورئيس لجنة الحوادث في ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم، إن هذه العائلة كانت في طريقها للعودة إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة الأب وأبنائه الأربعة، في حين أُصيبت الأم بجروح متفاوتة، حيث وصفت حالتها الصحية بأنها “جيدة”.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الوفيات ونقل المصابة إلى مستشفى الملك فهد في منطقة الهفوف في السعودية.

وأكد خطاب أن السفارة الأردنية تتابع مع كافة الجهات في الأردن والسعودية لنقل الجثامين