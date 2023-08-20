شركة حديد تنهي خدمات نصف العاملين بسبب أزمة مالية بها في الموقر

وطنا اليوم: أنهت إحدى شركات صناعة الحديد بمنطقة الموقر خدمات نحو نصف العاملين لديها، بسبب أزمة مالية تمر بها وتوقفها عن العمل.

وقال أحد العاملين، ممن بقوا على رأس عملهم، إن الشركة متوقفة عن العمل منذ شهر، وعلى إثر ذلك أنهت خدمات نحو نصف العاملين لديها من الجنسيات اللبنانية والمصرية والأردنية مع إعطائهم جميع حقوقهم المستحقة.

وبين أن عدد العاملين في الشركة يصل إلى 130 عاملا، وأن معظم الذين ما زالوا على رأس عملهم هم أردنيين مثبتين في الشركة، إلا أنهم مهددين بالفصل في أي وقت.

ولفت إلى أنهم متخوفون من عدم صرف رواتبهم لشهر آب الحالي في ظل الظروف المادية للشركة، أو إنهاء خدماتهم كما زملائهم لكن بدون إعطائهم أي من حقوقهم.

وأشاروا إلى أنهم تواصلوا مع وزارة العمل لتبلغهم بأن الشركة لم تتواصل معها بخصوص نية أغلاقها، وأكدت لهم أن حقوق جميع العمال محفوظة حال أغلقت الشركة أبوابها نهائيا.