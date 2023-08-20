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موسى الصبيحي يكتب: هل الملوخية أهم من حياة الإنسان؟!

منذ ساعة واحدة
موسى الصبيحي يكتب: هل الملوخية أهم من حياة الإنسان؟!

وطنا اليوم: عندما يُصاب أربعة عمال زراعيين بضربة شمش وبالإجهاد الحراري الشديد على إثر إجبارهم من قبل أصحاب المزارع على قطاف “الملوخية” في الساعة الثانية ظهراً في منطقة غور الصافي قبل يومين وقد تجاوزت درجة الحرارة (46) درجة مئوية ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لإنقاذ حياتهم..!

ماذا يعني هذا..؟!

هذه إصابات عمل مكتملة الأركان، كما أنها تشكل انتهاكاً لحقوق هؤلاء العمال وتعريض حياتهم للخطر بسبب جشع بعض أصحاب المزارع..!

ماذا فعلت وزارة العمل إزاء هذه الحادثة وغيرها، وماذا فعلت مؤسسة الضمان للعمل على شمول العاملين في الحيازات الزراعية بمظلتها..؟!

الموضوع لا يحتاج تفكيراً بقدر ما يحتاج إلى فعل وإنفاذ ناجز للقانون.

 


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