حزب إرادة يوجه الشكر للدكتورة نجوى قبيلات بعد إحالتها للتقاعد

وطنا اليوم-نشر نضال البطاينة الأمين العام لحزب إرادة رسالة شكر وترحيب على صفحته الشخصية وصفحات الحزب بعد قرار إحالة قبيلات على التقاعد اليوم.

وتابع: “نحيي جميعنا في عائلة حزب إرادة زميلتنا القامة الوطنية، النشمية، بنت الوطن وكادحيه، الدكتورة نجوى القبيلات، ويشكر حزب إرادة الدكتورة نجوى على ما قدمته للوطن والمواطن في ظل جلالة الملك حفظه الله . لن نقول للدكتورة نجوى استراحة محارب كونها ستتفرغ لتأسيس مدرسة حزبية كبرى سيقدمها إرادة إلى شباب الوطن لدعم تحقيق رؤى جلالة الملك في الوصول لحياة حزبية حقيقية. تلك المدرسة الحزبية التي سيتعلم فيها الشباب عدم الشخصنة والبعد عن الإقصاء، وحب البذل والعطاء، ومعنى الحزبية الحقيقية لرفعة وطنهم”.

من جهة الحمد لله على السلامة أم المثنى، وعلى صعيد آخر أهلا وسهلا لتخدمي الوطن من منبر آخر ، نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسيا وإقتصاديا وإحتماعيا ومؤسسيا.

مكتبك بإنتظارك خلفه العلم الأردني وعلى جدرانه صور كل من جلالة الملك أطال الله بعمره، وقرة عين الأردنيين الحسين ، والمغفور له بإذن الله الملك الباني. لتكملي مشوارك في خدمة الموطن من منبر آخر .