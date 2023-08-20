بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

السير تطلب من الأردنيين نقل أبنائهم إلى المدارس بالحافلات المرخصة

منذ ساعة واحدة
السير تطلب من الأردنيين نقل أبنائهم إلى المدارس بالحافلات المرخصة

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة السير، الأحد، إنه جرى تعزيز تقاطعات المدارس الحيوية برقباء سير، للمحافظة على إنسيابية الحركة المرورية أمامها، ولتأمين طلبة المدارس أثناء قطع الشوارع.
وأضاف في تصريح نقلته عنه إذاعة الأمن العام، أنه يجب على أصحاب حافلات المدارس المخصصة لنقل الطلبة التأكد من جاهزيتها الفنية.
وتمنى مندوب السير، أن ينقل الأهالي أبناءهم إلى المدارس بواسطة حافلات المدارس المرخصة المسموح لها بنقل الطلبة والمجهزة لذلك، والابتعاد عن باصات النقل المشترك الصغيرة.
وأوضح أن نشاط الحركة المرورية صباحا يكون للسير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة عمّان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:41

أطعمة فاسدة تتسبب بتسمم 4 أشخاص بمعان

10:33

الوطني للتعبئة والتغليف يوقع مذكرة تفاهم مع التعاونية الأردنية

10:31

صندوق استثمار أموال الضمان يطلع على خطط شركة الفوسفات التوسعية في قطاع التعدين

10:24

وفاة مواطن مغربي في تركيا بعد اعتداء سائق سيارة أجرة

10:12

وفيات الأحد 20-8-2023

10:10

التربية توافق على رفع رسوم 48 مدرسة خاصة

10:04

مشعل يكشف عن تفاصيل مُخطط إسرائيلي خطير يستهدف الاردن

09:57

فيلادلفيا تهنئ الطلبة الناجحين بالثانوية العامة‎

09:52

استمرارية الاعتماد الخاص ورفع الطاقة الاستيعابية لتخصصات كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا ‎

09:48

خطأ مطبعي يؤجل تسليم كتابي التاريخ والجغرافيا للصف العاشر

09:40

وفاة ستيني وطفل في حادثين منفصلين بالكرك والزرقاء

09:32

القوات المسلحة: بدء فتح باب التجنيد لحملة التوجيهي

وفيات
وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة الله