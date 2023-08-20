السير تطلب من الأردنيين نقل أبنائهم إلى المدارس بالحافلات المرخصة

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة السير، الأحد، إنه جرى تعزيز تقاطعات المدارس الحيوية برقباء سير، للمحافظة على إنسيابية الحركة المرورية أمامها، ولتأمين طلبة المدارس أثناء قطع الشوارع.

وأضاف في تصريح نقلته عنه إذاعة الأمن العام، أنه يجب على أصحاب حافلات المدارس المخصصة لنقل الطلبة التأكد من جاهزيتها الفنية.

وتمنى مندوب السير، أن ينقل الأهالي أبناءهم إلى المدارس بواسطة حافلات المدارس المرخصة المسموح لها بنقل الطلبة والمجهزة لذلك، والابتعاد عن باصات النقل المشترك الصغيرة.

وأوضح أن نشاط الحركة المرورية صباحا يكون للسير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة عمّان