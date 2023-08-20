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13 قتيلا على الأقل جراء سقوط حافلة في هاوية في البيرو

منذ ساعة واحدة
13 قتيلا على الأقل جراء سقوط حافلة في هاوية في البيرو

وطنا اليوم:شهدت مناطق جبال الأنديز في البيرو حادثاً مروعاً السبت، حيث سقطت حافلة في هاوية مؤدياً إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة. 
وأعلنت السلطات المحلية عن وفاة ما لا يقل عن 13 شخصاً في هذا الحادث المأساوي، فيما أصيب أكثر من 5 آخرين بجروح خطيرة.
وقع الحادث في الصباح الباكر، عندما انقلبت حافلة كانت تقل نحو خمسين راكباً، قادمة من مدينة فيلكاشوامان في الأنديز، في طريقها إلى ليما، وسقطت في منطقة هوانكافيليكا الأنديزية في جنوب شرق البلاد.
وأكدت الشرطة من مركز شرطة هويتارا في هوانكافيليكا أن الحادث أسفر عن وفاة 13 شخصاً، وتعرض خمسة آخرون لإصابات خطيرة نقلوا على إثرها إلى مدينة بيسكو لتلقي العلاج.
وباشرت فرق الإطفاء والشرطة عمليات إنقاذ وانتشال جثث الضحايا من موقع الحادث، حيث تضمنت الضحايا أيضاً أطفالاً، مما زاد من حجم هذه المأساة.
تعتبر حوادث الطرق شائعة في البيرو، وتعود أسبابها في العديد من الحالات إلى السرعة المفرطة وسوء صيانة الطرق. تلك الحوادث تستحق الاهتمام الجاد لتحسين سلامة الطرق وتوعية السائقين بأهمية الالتزام بقواعد المرور والسلامة أثناء القيادة


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