بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تكرّم 36 متفوقا بالتوجيهي 

منذ 3 ثواني
أورنج الأردن تكرّم 36 متفوقا بالتوجيهي 

وطنا اليوم: كرّمت أورنج الأردن 36 من أوائل طلبة التوجيهي للعام الدراسي 2022 – 2023 من كافة الفروع في حفل مميز أُقيم خلال برنامج “يسعد صباحك” نظمته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية لأورنج الأردن، رسلان ديرانية، الذي أكد أهمية هذا الحدث السنوي الذي يعكس التزام أورنج بتقدير الإنجاز ودعم الشباب المتميزين.

 

وهنّأ ديرانية كافة الطلبة الناجحين في التوجيهي الذي وصفه بأنه مرحلة هامّة في رحلة الطلبة التعليمية، معبّراً عن سعادة أورنج بالمتفوّقين الذين حققوا إنجازاً كبيراً على مستوى الأردن، كونها حاضرة دوماً لدعم الشباب وتمكينهم من تحقيق المزيد من الإنجاز.

 

وقدّمت أورنج الأردن مجموعة متنوعة من الجوائز المميزة، من بينها خطّ الشباب YO9 Max مع حزمة 5G باشتراك مجاني لمدة 12 شهراً، اشتراك فايبر 600 ميجابِت/ الثانية لمدة سنة مجاناً، 50 دينار مُودعة في محفظة Orange Money مع إسوارة فيزا Orange Money الذكية مجاناً، بالإضافة إلى أجهزة هواتف ذكية من طراز Infinix Hot 30 5G بالتعاون مع وكيلها شركة البديل.

 

وعن الهدايا المقدّمة لأوائل الطلبة، قال ديرانية إنه تم انتقاؤها بعناية لتشمل حلول أورنج الرقمية التي تسهّل حياة الطلبة وتتماشى مع متطلباتهم وخاصة تلك الدراسية، بما في ذلك فرصة الاستفادة من تقنية الجيل الخامس (5G) التي أطلقتها الشركة بإمكاناتها الرائدة، دعماً وتحفيزاً لهم على التميّز والابتكار.

 

وأضاف ديرانية أن أورنج الأردن اليوم كمزوّد رقمي رائد ومسؤول تشارك الأردن فرحته واهتمامه بأوائل التوجيهي ضمن التزامها بتقديم الأفضل للشباب عبر شبكاتها وحلولها الرقمية المتقدّمة، وكذلك مسؤوليتها الاجتماعية التي توسّعت ببرامجها المستدامة لتمكين الشباب في مختلف مناطق المملكة بالمهارات الرقمية والدعم الريادي لتعزيز مساهمتهم وزيادة فرصهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:25

نقابة المهندسين تقرر إحالة ملف شراء أراضي في دحل والمدور إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

18:52

كلمات مؤثرة لـ “ديما طهبوب” بمناسبة تخرج ابنتها من جامعة ليدز/ بريطانيا

18:36

وزارة العدل: لا صحة لهذا الخبر

17:58

الصحة تنفي ارتفاع إصابات الإيدز بنسبة 530 % في العام 2022

17:54

عيار 21 يسجل 38.70 دينار اليوم

17:34

عاجل | القيادة العامة للقوات المسلحة : إصابة مهربين بعد تطبيق قواعد الاشتباك في عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

16:50

منتدى السياسات العامة يعقد لقاء لتمكين الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي

16:41

المعهد الأوروبي يتعاون مع جامعة الشرق الأوسط في إطلاق برنامج الماجستير المهني المصغر

16:22

إتحاد المصارعة: بطولة العالم هي التحدي الأكبر الذي يواجهنا

16:13

“خرفان” يناقش قضايا ومشاكل مخيم الوحدات

16:08

محافظ البنك المركزي: حجم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية يبلغ 17.5 مليار دولار

16:03

موسكو تدعو واشنطن لبحث تبادل الموقوفين عبر القنوات الدبلوماسية

وفيات
وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 16-8-2023