الأمير الحسين والاميرة رجوة يفاجئان عروسين أردنيين

وطنا اليوم:شكر المهندس عبدالله بني هاني مدير عام ‏مؤسسة محافظتي التطوعية سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة على لفتتهم الطيبة بيوم زفافه ، حيث ارسل سموهما للمهندس بني هاني ولزوجته بطاقة تهنئة وباقة من الورد بمناسبة دخولها القفص الذهبي .

وجاء برسالة الشكر التي رفعها المهندس عبدالله بني هاني لسموهما :

سيدي ولي العهد، ربي يحفظك ويسعدك ويجير بخاطرك مثل ما فرحتنا وتذكرتنا، بيوم زفافنا، أجمل لحظات قبل ما تدخل لحفلة زفافك تتفاجأ بهدية جميلة من سمو ولي العهد والأميرة رجوة، اقسم بالله عندي اياها بالدنيا كلها، وتركت في نفسي ونفس اهلي وأقاربي، الأثر الكبير، حقاً لفتة هاشمية مقدرة، من صاحبي السمو الملكي أمير الشباب الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين، المعظمين حفظهما الله ورعاهم، بمناسبة زفافي.

باسمي واسم زوجتي، شكراً سيدي أمير الشباب، شكراً سيدتي رجوة شكراً للهاشميين فهذا ديدنهم التواصل والقرب من الأردنيين. حفظ الله الأردن وربي يطول بعمر عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وملكة القلوب الملكة رانيا العبدالله المعظمين حفظهم الله ورعاهم