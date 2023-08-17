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وزير الخارجية السعودي: السعودية وإيران تتطلعان لتعزيز العلاقات الثنائية

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية السعودي: السعودية وإيران تتطلعان لتعزيز العلاقات الثنائية

وطنا اليوم: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن السعودية وإيران تتطلعان لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك استمراراً للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، مثمناً قرار إيران بدعم ترشح المملكة لاستضافة إكسبو 2030.

وأشار الوزير السعودي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في الرياض، إلى الرغبة الصادقة والجدية للمملكة وإيران بتنفيذ بنود الاتفاق الذي يعود بالنفع على البلدين والشعبين، من خلال تعزيز الثقة المتبادلة، وتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقال وزير الخارجية السعودي: إن استئناف بعثات المملكة وإيران أعمالها، ومباشرة سفير المملكة المعين لدى إيران والسفير الإيراني المعين لدى المملكة مهام أعمالهما خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين.

وجدد حرص السعودية على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة مع إيران، وخاصةً المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية، مع أهمية استمرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بين وزارتي الخارجية في البلدين.


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