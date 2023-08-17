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الكلالدة: مستثمرون أغلقوا مشاريعهم في الأردن

منذ 5 ثواني
الكلالدة: مستثمرون أغلقوا مشاريعهم في الأردن

وطنا اليوم:قال العين خالد الكلالدة إن هناك تجارب استثمارية سابقة في الأردن حققت فشلاً، دون أن يعلم أحد أسبابه.
وأضاف الكلالدة في جلسة عقدها مجلس الأعيان الخميس، لمناقشة قانون الملكية العقارية أن قانون الاستثمار في الأردن دفع المستثمرين إلى خيارين أحدهما إغلاق المشروع وبيع العقار، إذ أصبحت أسعاره خيالية، والآخر يتمثل بالتوجه لبيع المواد الخام خارج الأردن بدلاً من الإنتاج.
وطالب الكلالدة مجلس الأعيان بالتريث في دراسة مشروع القانون، لافتا إلى أن المجلس ينتظر الحكومة للإجابة على الأسئلة حيال المشروع


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