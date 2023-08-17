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شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة الله

منذ 3 ثواني
شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة الله

وطنا اليوم:ببالغ الحزن وعميق الأسى أشاطر الدكتور ابراهيم الطهاروة احزانه بوفاة
شقيقته فوزية الطهاروة
إنا لله وانا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى الموت حُتم والى الله المرتجى ان يرحمها ويغفر لها ويجمعنا بها في الجنة صلاة الجنازة ظهر اليوم الخميس 17.8 في مسجد سحاب الكبير والدفن في المقبرة الاسلامية العزاء للرجال في ديوان عشيرة الابراهيم الطهاروة سحاب – سلبود /حي ابو صوان من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساءًا


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